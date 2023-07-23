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12:47, 23 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко предложил Путину создание совместного экономического плана

Лукашенко предложил Путину продумать экономический план с опорой на собственные силы

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил продумать совместно с правительствами обоих государств «экономический план с опорой на собственные силы». Об этом сообщает «БелТА».

«Я бы хотел попросить еще раз, чтоб наши правительства продумали план экономический. Я записал себе суть — опора на собственные силы. Надо выстроить план развития нашего отечества, как я говорю, два государства — одно отечество, и мы это можем сделать. Основные силы здесь, в России с давних времен, и если наши правительства выработают такой план, то это будет неплохо», — пояснил Лукашенко.

Белорусский президент особенно отметил, что для исполнения подобного плана в Союзном государстве «мозгов хватает, а ресурсов больше, чем достаточно».

Переговоры лидеров двух стран начались в воскресенье, 23 июля, в Константиновском дворце в Стрельне. В Санкт-Петербург Лукашенко приехал накануне, 22 июля.

В ходе вступительного слова белорусский лидер говорил о специальной военной операции, а также о ситуации у границ Союзного государства. Лукашенко также рассказал, что бойцы частной военной компании «Вагнер» начали «напрягать» власти Белоруссии. По его словам, они хотят идти на Запад.

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