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07:58, 23 июля 2023Экономика

Россиянам рассказали о способах экономии при уплате налога на имущество

Госдума: если снять с учета несуществующий объект недвижимости, можно сэкономить
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о способах экономии при уплате налога на имущества. По его словам, если снять с учета несуществующий объект недвижимости, то можно существенно сэкономить, пишет РИА Новости.

«До тех пор, пока зарегистрированное право признается существующим, то лицо, указанное в ЕГРН в качестве собственника, будет обязано уплачивать налог, в том числе и за несуществующий объект», — напомнил политик.

В Едином государственном реестре недвижимости содержится информация о тысячах объектов. У каждого объекта недвижимости есть срок эксплуатации. После его окончания объекты необходимо снимать с государственного кадастрового учета и прекращать на них право собственности, уточнил депутат.

«Одной из причин снять объект с кадастрового учета в случае сноса или демонтажа имущества собственником является возможность сэкономить на налогах», — объяснил Гаврилов.

При этом многие россияне не понимают, зачем снимать такой объект недвижимости с учета. Граждане разбирают постройку, а потом о ней благополучно забывают, также рассказал депутат.

Ранее в Госдуме напомнили, что сэкономить при уплате земельного налога могут пенсионеры и многодетные семьи. Кроме того, в число льготников, которым доступна пониженная ставка данного налога, входят Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны и инвалиды боевых действий.

При этом органы местного самоуправления по закону могут выделять и другие, дополнительные категории граждан, имеющих право на предоставление льгот по земельному налогу.

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    Марина Совина
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