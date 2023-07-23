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22:34, 23 июля 2023Россия

Украинские военные нанесли 16 ударов по поселку в Курской области

Старовойт: украинские военные нанесли 16 ударов по поселку Теткино в Курской области

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 16 ударов по поселку Теткино Глушковского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Осколки ракеты повредили крыши двух домов, уточнил он. Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский, пострадавших нет. Также загорелся многоквартирный дом, в котором никто не живет. Частично нарушено электроснабжение села Веселого.

21 июля в Курской области было зафиксировано 33 прилета со стороны Украины. По словам Романа Старовойта, в поселке Теткино было замечено 25 прилетов. В результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи, из-за чего часть населенного пункта осталась без электричества. Еще восемь прилетов пришлись на поселок Краснооктябрьский.

Кроме того, 21 июля сообщалось, что украинские военные обстреляли завод в поселке Теткино. Под обстрел противника попало предприятие «Мелькомбинат». Как уточнялось, на территории завода разорвалось семь снарядов калибра 152 миллиметра.

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    Марина Совина
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