Украинские военные нанесли 16 ударов по поселку в Курской области

Старовойт: украинские военные нанесли 16 ударов по поселку Теткино в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 16 ударов по поселку Теткино Глушковского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Осколки ракеты повредили крыши двух домов, уточнил он. Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский, пострадавших нет. Также загорелся многоквартирный дом, в котором никто не живет. Частично нарушено электроснабжение села Веселого.

21 июля в Курской области было зафиксировано 33 прилета со стороны Украины. По словам Романа Старовойта, в поселке Теткино было замечено 25 прилетов. В результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи, из-за чего часть населенного пункта осталась без электричества. Еще восемь прилетов пришлись на поселок Краснооктябрьский.

Кроме того, 21 июля сообщалось, что украинские военные обстреляли завод в поселке Теткино. Под обстрел противника попало предприятие «Мелькомбинат». Как уточнялось, на территории завода разорвалось семь снарядов калибра 152 миллиметра.