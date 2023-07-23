Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:47, 23 июля 2023Мир

В США назвали последствия новой провальной тактики ВСУ для Одессы

Полковник ВС США в отставке Дэвис заявил о провале новой тактики ВСУ против России

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять на поле боя новую тактику против России, которая не только не поможет победить, но и приведет к падению основных городов, таких как Одесса. Такие последствия назвал полковник США в отставке Дэниел Дэвис, передает Responsible Statecraft.

Вместо прежнего «истощения» противника используются небольшие группы пехоты, чтобы проникнуть в российские оборонительные позиции. Тактику считают провальной, поскольку местность для ведения боя представляет собой равнинную территорию с редкими лесистыми местностями.

«Поскольку Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается», — сообщил военный эксперт.

Для успеха украинской армии необходимы инфраструктура и человеческие ресурсы, но ни того, ни другого у ВСУ нет, отметил Дэниел Дэнис. Поэтому инициирование переговоров с Россией остается наилучшим решением, чтобы сохранить оставшиеся территории и свободу Украины.

В противном случае, по мнению эксперта, Россия сможет перейти в собственное наступление уже летом или осенью этого года, и тогда под контроль ВС РФ могут попасть даже Харьков и Одесса.

Ранее сообщалось, что ВСУ изменили тактику атаки беспилотниками. Украинские войска применили ее в ходе атаки на Севастополь.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали последствия новой провальной тактики ВСУ для Одессы

    Аргентину назвали новым возможным поставщиком СПГ для других стран

    Врач рассказала об охоте ВСУ на российских военных медиков

    Названы главные особенности российского «Охотника»

    Кабмин не поддержал законопроект о штрафах за выгул опасных собак без намордника

    «Газпром» сократил прокачку газа в Европу через Украину

    Россиянка засудила больницу за некачественное лечение

    Россиянам дали советы по защите дорогих вещей за границей

    Подозреваемый в коррупции экс-военком Одесской области уехал за границу

    Страны G20 оказались в трудном положении из-за военной операции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости