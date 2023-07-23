Полковник ВС США в отставке Дэвис заявил о провале новой тактики ВСУ против России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять на поле боя новую тактику против России, которая не только не поможет победить, но и приведет к падению основных городов, таких как Одесса. Такие последствия назвал полковник США в отставке Дэниел Дэвис, передает Responsible Statecraft.

Вместо прежнего «истощения» противника используются небольшие группы пехоты, чтобы проникнуть в российские оборонительные позиции. Тактику считают провальной, поскольку местность для ведения боя представляет собой равнинную территорию с редкими лесистыми местностями.

«Поскольку Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается», — сообщил военный эксперт.

Для успеха украинской армии необходимы инфраструктура и человеческие ресурсы, но ни того, ни другого у ВСУ нет, отметил Дэниел Дэнис. Поэтому инициирование переговоров с Россией остается наилучшим решением, чтобы сохранить оставшиеся территории и свободу Украины.

В противном случае, по мнению эксперта, Россия сможет перейти в собственное наступление уже летом или осенью этого года, и тогда под контроль ВС РФ могут попасть даже Харьков и Одесса.

Ранее сообщалось, что ВСУ изменили тактику атаки беспилотниками. Украинские войска применили ее в ходе атаки на Севастополь.