В США напомнили о страшном предсказании Байдена

NYP: Байден более 30 лет назад сделал «поразительное» предсказание о себе

Президент США Джо Байден более 30 лет назад сделал «поразительное» предсказание о том, что к 2020 году «его не будет в живых». Об этом напомнило издание New York Post.

Журналисты опубликовали видео 1991 года с выступлением нынешнего американского лидера в Детройтском юридическом колледже. В то время Байден был сенатором от штата Делавэр. Политик рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда страны.

Байден отметил, что решения судей будут влиять на происходящее в Штатах «спустя много времени после ухода сенатора Байдена, президента Буша».

«Если судья [Дэвид] Саутер проживет столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году», — отметил тогда политик.

После этого он заявил, что к данному году его, вероятно, уже не будет в живых.

Как подчеркнули журналисты, Джо Байден ошибся дважды. Судья Саутер ушел в отставку в 2009 году. А сам политик жив и на сегодняшний день является президентом страны, резюмировало издание.

В апреле этого года Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в президентских выборах в 2024 году, вместе с ним баллотироваться будет вице-президент Камала Харрис. В видеообращении он отметил, что «его работа — защищать американскую демократию».