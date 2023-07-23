Путин высказался о потерях ВСУ с начала контрнаступления
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что с начала контрнаступления Вооруженные Силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 26 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время встречи главы государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко последний отметил, что, по оценкам США, с начала контрнаступления потери ВСУ составили 26 тысяч человек.
«Больше… уже больше», — добавил Путин.
Ранее президент России заявил о том, что иностранные наемники несут значительные потери в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине из-за своей глупости.
Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце начались переговоры Путина и Лукашенко.
В пресс-службе белорусского лидера ранее рассказали, что повестка переговоров определена, главам государств предстоит обсудить много вопросов. В их числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние незаконному санкционному давлению и другие.