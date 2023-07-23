Никаса Сафронова с сыном эвакуировали из ресторана из-за звонка о минировании

Baza: Никас Сафронов с сыном эвакуирован из ресторана в Москве из-за звонка о минировании

В Москве эвакуировано несколько ресторанов из-за звонков о минировании. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, среди эвакуированных оказался художник Никас Сафронов и его сын, пианист Лука Сафронов.

По словам художника, на место вызвали полицию, которая проведет проверку. Сафронов предположил, что звонок о минировании — шутка хулиганов, которых следует наказать.

13 июля неизвестные сообщили, что здания Госдумы и Министерства финансов России заминированы. Сообщившие о бомбах представились «Партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ».

Ранее в Белгороде поступила ложная информация о минировании зданий, которая на данный момент проверяется. Людей из некоторых строений эвакуировали.