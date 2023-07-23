Закрытие границы с Россией назвали ударом по финской экономике

Ilta-Sanomat: крупный финский аутлет Zsar на границе с Россией обанкротился без туристов

Финский аутлет Zsar Outlet Village, расположенный на границе с Россией неподалеку от пропускного поста Ваалимаа, обанкротился. Разорение связывают с отсутствием российских туристов, об этом рассказало финское издание Ilta-Sanomat.

«Положение затруднительное», — заявил менеджер в сфере недвижимости, работавший в аутлете с 2019 года, назвав ударом отсутствие российских клиентов.

Торговый комплекс опустел еще осенью 2022 года, и на сегодняшний день там по-прежнему безлюдно. При этом в 2018 году с открытием Zsar виделись перспективы в плане развития финской экономики: бренды должны были привлечь не только местных жителей, но и туристов из России. Инвестиции в проект оценивали в 40 миллионов евро.

Но дела международных брендов, представленных в аутлете, пошли на спад сначала из-за пандемии, сократившей число российских туристов, а затем из-за начала спецоперации. Осенью 2022 года власти Финляндии закрыли границу с Россией, и уже в октябре владельцы торгового комплекса объявили себя банкротами.

Отмечается, что аутлет также решал проблему дефицита рабочих мест и многие местные жители остались без дохода в связи с его закрытием.

Ранее стало известно о решении Финляндии отозвать согласие на работу генконсульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года. Финские власти назвали аннуляцию лицензии генконсульства контрмерой.