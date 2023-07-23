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17:05, 23 июля 2023Бывший СССР

Названа главная тема заседания Совета Украина — НАТО

Главной темой заседания Совета Украина — НАТО станет транспортировка украинского зерна

Фото: Yves Herman / Reuters

Официальные представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску назвала главную тему заседания Совета Украина — НАТО, которое состоится в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на созыве будут обсуждаться последние события, а также проблемы с транспортировкой украинского зерна через Черное море.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Украина — НАТО по зерновому коридору состоится 26 июля.

Созыв запросил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, он вместе с генсеком НАТО смог продумать первоочередные и будущие шаги, которые необходимы для разблокирования и функционирования черноморского зернового коридора.

Позже в России оценили помощь НАТО Украине в разблокировке зернового коридора.

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    Анастасия Астахова
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