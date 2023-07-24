МИД России пообещал жесткий ответ на атаку дронов в Крыму и Москве

МИД России заявил о праве принять жесткие ответные меры на атаку дронов в Крыму и Москве

Россия оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве и Крыму 24 июля. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели», — отметили в российском дипломатическом ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что за этими «наглыми действиями украинских неонацистов» стоит нацеленность западных стран на дальнейшую эскалацию украинского конфликта. МИД России призвал международные организации дать надлежащую оценку этому инциденту.

Два беспилотника атаковали Москву около четырех часов утра. Обломки одного дрона нашли на Комсомольском проспекте. Второй дрон, предварительно, угодил в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.

Позже в Минобороны России разъяснили, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, серьезных разрушений не зафиксировано. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.