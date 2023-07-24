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13:06, 24 июля 2023Забота о себе

Названы риски приема антидепрессантов в жару

Фармацевт Ниал Уит: антидепрессанты увеличивают риск солнечного удара и обезвоживания

Фото: Eryx V / Shutterstock / Fotodom

Люди, принимающие антидепрессанты, хуже переносят жару, больше подвержены риску солнечного удара, обмороков и обезвоживания. Об этом рассказал химик-фармацевт Ниал Уит изданию Insider.

Уит отметил, что реакция организма при приеме разных препаратов для лечения депрессии может отличаться. Однако, независимо от типа антидепрессантов, они увеличивают риск теплового удара и болезней, связанных с жарой. Так, по словам фармацевта, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина заставляют больше потеть. Фармацевт объяснил, что в результате большой потери жидкости может возникнуть обезвоживание.

Более старый тип лекарств от депрессии — трициклические антидепрессанты — имеют противоположное действие. По словам Уита, они останавливают выработку пота потовыми железами. «Мы потеем, чтобы остыть, поэтому если нет пота, вы не можете правильно регулировать температуру тела и, скорее всего, перегреетесь», — назвал недостатки этого типа лекарств фармацевт.

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Уит подчеркнул, что нельзя прекращать прием антидепрессантов даже в сильную жару. Чтобы легче переносить летний зной, он посоветовал при приеме селективных ингибиторов обратного захвата серотонина пить много обычной воды. Если симптомы обезвоживания сохраняются, он предложил добавить в жидкость немного соли или сахара, чтобы восполнить потерю веществ в организме. В случае приема трициклических антидепрессантов специалист рекомендовал оставаться в прохладных помещениях и пользоваться вентилятором для охлаждения кожи.

Ранее нейропсихолог-реабилитолог предупредила о вызывающих депрессию факторах. По ее словам, повышают риск развития этого заболевания стресс, психические травмы, поражения головного мозга и ряд других факторов.

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    Екатерина Улитина
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