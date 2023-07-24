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01:40, 24 июля 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины высказался о получателях выгоды от вступления страны в НАТО

Экс-премьер Украины Азаров: вступление в НАТО нужно не украинцам, а киевским властям

Фото: Unsplash.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» высказался о получателях выгодны от вступления страны в НАТО. По его словам, членство в альянсе нужно не украинцам, а киевским властям.

Он прокомментировал заявления Киева о том, что Североатлантический альянс способен обеспечить государству безопасность.

«Киевский режим не представляет собой Украину. Когда вы спрашиваете, какие Украине нужны гарантии безопасности, речь идет не об Украине, а о безопасности режима Зеленского или такого же режима, который придет на его смену», — подчеркнул экс-премьер.

Азаров уточнил, что имеет в виду проамериканский режим, который, по его мнению, представляет собой администрация украинского лидера Владимира Зеленского.

Экс-премьер добавил, что о гарантиях безопасности можно договориться только с теми властями, которые будут учитывать интересы украинского народа. Он заключил, что членство Украины в НАТО не нужно гражданам, поскольку они «прекрасно жили» и без альянса.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что его страну примут в НАТО в 2024 году. При этом он добавил, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Глава Минобороны выразил надежду, что через год конфликт будет завершен.

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    Марина Совина
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