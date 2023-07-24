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15:45, 24 июля 2023Россия

Врач рассказал о поставленном выжившей при теракте на Крымском мосту диагнозе

Иммунолог Крючков: найденная у выжившей при теракте на Крымском мосту болезнь неизлечима
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Диагноз «аутоиммунный тиреоидит», который был поставлен выжившей при теракте на Крымском мосту девочке, неприятный и неизлечимый, но при правильном подходе к терапии с ним живут долго. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

«Это аутоиммунное заболевание, при котором поражается конкретный орган. Иммунитет атакует антигены, расположенные на клетках органа. В данном случае речь идет о клетках щитовидной железы, которые выполняют целый ряд функций, в том числе и синтез гормонов щитовидной железы. Иммунная система по ошибке полагает, что клетки щитовидной железы являются чужеродными, и начинает атаковать орган», — рассказал Крючков.

Иммунолог объяснил, что в результате поражения органа развивается воспалительная реакция.

«В итоге может быть недостаточность функций щитовидной железы со всеми вытекающими клиническими проявлениями. Со временем недостаток гормонов становится все более и более ощутимым: проявляются замедленный пульс, отечность, отсутствие сил и нарушение функций работы сердечно-сосудистой системы», — сообщил он.

Нет лечения, которое полностью излечивает заболевание, но есть лечение, которое позволяет его контролировать

Николай Крючковиммунолог

Ранее девочке, которая выжила при теракте на Крымском мосту, поставили опасный диагноз — аутоиммунный тиреоидит. Врачи проводят девочке заместительную гормональную терапию.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта пострадала 14-летняя девочка, ее родителей спасти не удалось.

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    Алена Шевченко
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