Выжившей при теракте на Крымском мосту девочке поставили опасный диагноз

Mash: у выжившей при теракте на Крымском мосту диагностировали аутоиммунный тиреоидит

Девочке, которая выжила при теракте на Крымском мосту, поставили опасный диагноз — аутоиммунный тиреоидит. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, врачи выяснили, что у пострадавшей повысились антитела к тиреопероксидазе, что говорит о развивающемся аутоиммунном тиреоидите. Такой диагноз подтверждает УЗИ, врачи проводят девочке заместительную гормональную терапию.

Помимо этого, лечение пострадавшей осложняет стрессовое расстройство. Медики назначили ей антидепрессанты и транквилизаторы, а также консультации психиатра и психолога. Девочка еще не знает о том, что случилось с ее родителями.

Ребенок, по оценкам врачей, находится в стабильном состоянии в отделе челюстно-лицевой хирургии, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа.

Родителей 14-летней школьницы спасти не удалось. Семья направлялась на отдых в Крым из Белгородской области вместе с родственниками и следовала на полуостров на двух машинах по мосту в момент теракта.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

