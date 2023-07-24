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11:03, 24 июля 2023Путешествия

На подъезде к Крыму образовалась пробка из сотен машин

В очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон стоят до 870 машин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На подъезде к Крыму и обратно образовалась пробка из сотен транспортных средств. Как сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация», в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон стоят до 870 машин.

Уточняется, что, по состоянию на 9:00 понедельника, 24 июля, со стороны Тамани ожидают проезда 650 автомобилей, а со стороны Керчи — 220. Ожидание в первой очереди составляет более двух часов, а во второй — около часа.

Ранее, 20 июля, Крымский мост временно закрыли из-за сигнала воздушной тревоги. Тогда в МЧС также заявили, что работу паромной переправы в Керчи приостановили. Вскоре движение по мосту возобновили.

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    Марина Черняк
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