На подъезде к Крыму образовалась пробка из сотен машин

В очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон стоят до 870 машин

На подъезде к Крыму и обратно образовалась пробка из сотен транспортных средств. Как сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация», в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон стоят до 870 машин.

Уточняется, что, по состоянию на 9:00 понедельника, 24 июля, со стороны Тамани ожидают проезда 650 автомобилей, а со стороны Керчи — 220. Ожидание в первой очереди составляет более двух часов, а во второй — около часа.

Ранее, 20 июля, Крымский мост временно закрыли из-за сигнала воздушной тревоги. Тогда в МЧС также заявили, что работу паромной переправы в Керчи приостановили. Вскоре движение по мосту возобновили.

