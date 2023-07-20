Движение по Крымскому мосту возобновили после тревоги
Оперштаб Крыма сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту после тревогиСюжетВзрыв на Крымском мосту
Движение по Крымскому мосту возобновили после прозвучавших сигналов тревоги. Об этом сообщил Оперштаб Крыма в Telegram-канале.
«Движение по Крымскому мосту возобновили», — отмечается в сообщении. Причины объявления воздушной тревоги не указываются.
Ранее Оперштаб Крыма сообщил, что Крымский мост временно закрыт, поскольку звучит сигнал воздушной тревоги. «Мост временно закрыт. Звучит сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост"», — отмечалось в сообщении штаба.
В МЧС по республике Крым также заявили, что работу паромной переправы в Керчи временно приостановили.