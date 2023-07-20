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23:53, 20 июля 2023Россия

Движение по Крымскому мосту возобновили после тревоги

Оперштаб Крыма сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту после тревоги
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Sergey Aksyonov / Globallookpress.com

Движение по Крымскому мосту возобновили после прозвучавших сигналов тревоги. Об этом сообщил Оперштаб Крыма в Telegram-канале.

«Движение по Крымскому мосту возобновили», — отмечается в сообщении. Причины объявления воздушной тревоги не указываются.

Ранее Оперштаб Крыма сообщил, что Крымский мост временно закрыт, поскольку звучит сигнал воздушной тревоги. «Мост временно закрыт. Звучит сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост"», — отмечалось в сообщении штаба.

В МЧС по республике Крым также заявили, что работу паромной переправы в Керчи временно приостановили.

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    Марина Совина
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