Россиянам назвали самые популярные кроссоверы на «вторичке»

«Автостат»: Lada и Toyota возглавили российский топ продаж б/у кроссоверов в 2023 году

Самым популярным подержанным кроссовером на российском рынке в первой половине 2023 года оказался внедорожник Lada 4x4. Эта модель в трехдверном исполнении была продана в количестве 42,1 тысячи штук и возглавила топ-10 агентства «Автостат» в соответствующем сегменте.

В пятерку лидеров рейтинга продаж также вошли Chevrolet Niva (31,5 тысячи), Toyota RAV4 (24 тысячи), Nissan X-Trail (19,2 тысячи) и Nissan Qashqai (18,2 тысячи).

Также в число лидеров продаж среди кроссоверов и внедорожников во вторичном сегменте попали Volkswagen Tiguan (17,3 тысячи), Renault Duster (16 тысяч), BMW X5 (15,6 тысячи), Mitsubishi Outlander (15,2 тысячи) и Hyundai Santa Fe (13,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что подержанные автомобили в России за полгода подорожали почти на 7,8 процента. Средняя цена машины с пробегом достигла в июле 2023 года 1 миллиона 417,6 тысячи рублей. По итогам первого квартала 2023 года рост продаж подержанных автомобилей год к году оценили в 25,5 процента.