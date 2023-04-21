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03:50, 21 апреля 2023Экономика

В России увеличились продажи подержанных машин

«Известия»: в России увеличились продажи подержанных машин на 25,5%

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В первом квартале 2023 года продажи подержанных автомобилей увеличились на 25,5 процентов год к году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

По данным исследования, подержанные машины постепенно дорожают. В начале этого года средняя цена моделей с пробегом по сравнению с четвертым кварталом 2022-го выросла на 11,9 процента — до 750 тысяч рублей.

«Сегодня рынок авто с пробегом представляет широкий выбор моделей: автомобильные дилеры наладили процесс пополнения склада моделей с пробегом, в том числе за счет ввоза автомобилей из-за рубежа», — заявили в «Авито Авто».

Ранее сообщалось, что в России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории. Так, во всей стране продаются 127 Skoda Rapid, 93 Volkswagen Polo, 48 Citroen C4 и 45 Kia Rio.

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Юлия Мискевич
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