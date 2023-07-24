МИД Ирака осудил сожжение Корана в Дании

МИД Ирака осудил сожжение Корана перед посольством в Дании

Ирак решительно осуждает сожжение Корана перед посольством страны в столице Дании. Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики, передает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что подобные действия позволяют экстремизму и ненависти ставить под реальную угрозу мирное сосуществование общин. «Министерство требует от властей государств Евросоюза быстро пересмотреть так называемую свободу самовыражения и право на демонстрации и выработать четкую коллективную позицию для недопущения этих надругательств перед зданиями посольств Республики Ирак на их территориях», — потребовали в иракском МИД.

В пятницу, 21 июля, группа протестующих, которая называет себя «Датские патриоты», осквернила государственный флаг Ирана и подожгла Коран перед зданием посольства в Копенгагене. Акция транслировалась в прямом эфире в соцсетях.

Тогда МИД Дании отреагировал на сожжение Корана, осудив прошедшую акцию. Представители ведомства раскритиковали произошедшее и подчеркнули, что поддерживают право на протест, однако он должен оставаться мирным.

В понедельник, 24 июля, группа «Датские патриоты» вновь подожгла Коран перед зданием иракского посольства.