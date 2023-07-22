МИД Дании отреагировал на сожжение Корана в Копенгагене

МИД Дании осудил сожжение Корана в Копенгагене и поддержал право на мирный протест

МИД Дании отреагировал на сожжение Корана в Копенгагене, осудив прошедшую акцию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В Дании свобода вероисповедания, и многие граждане исповедуют ислам. Они являются ценной частью населения страны», — говорится в сообщении.

Представители ведомства раскритиковали произошедшее и подчеркнули, что поддерживают право на протест, однако он должен оставаться мирным.

Ранее в Дании возле посольства Ирака прошла акция с сожжением Корана. Возле здания в Копенгагене прошла акция с сожжением копии Корана и осквернением государственного флага республики. Как уточняло ТАСС, демонстративное сожжение священной книги мусульман устроили члены экстремистской группировки «Датские патриоты» (Danske Patrioter).

