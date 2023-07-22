Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 22 июля 2023Мир

МИД Дании отреагировал на сожжение Корана в Копенгагене

МИД Дании осудил сожжение Корана в Копенгагене и поддержал право на мирный протест

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

МИД Дании отреагировал на сожжение Корана в Копенгагене, осудив прошедшую акцию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В Дании свобода вероисповедания, и многие граждане исповедуют ислам. Они являются ценной частью населения страны», — говорится в сообщении.

Представители ведомства раскритиковали произошедшее и подчеркнули, что поддерживают право на протест, однако он должен оставаться мирным.

Ранее в Дании возле посольства Ирака прошла акция с сожжением Корана. Возле здания в Копенгагене прошла акция с сожжением копии Корана и осквернением государственного флага республики. Как уточняло ТАСС, демонстративное сожжение священной книги мусульман устроили члены экстремистской группировки «Датские патриоты» (Danske Patrioter).

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженный мужчина в камуфляже захватил подмосковный коттедж за миллиард рублей. Спецназ взял дом штурмом

    Появились кадры из захваченного коттеджа в Подмосковье за миллиард рублей

    Названы основные отличия инфекционного конъюктивита от аллергического

    В посольстве России высказались об использовании кассетных боеприпасов Украиной

    Кадыров рассказал об обстановке в районе Клещеевки

    Следователи начали изымать документы по ТЦ «Времена года»

    МИД Дании отреагировал на сожжение Корана в Копенгагене

    Александр Васильев назвал россиянам трендовую обувь лета 2023 года

    В московском ТЦ завершили спасательные работы после аварии

    Боец СОБР получил ранение при штурме захваченного в Подмосковье дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости