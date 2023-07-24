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14:36, 24 июля 2023Мир

В Дании сожгли Коран

В Дании протестующие сожгли Коран перед посольством Ирака в Копенгагене

Фото: Ritzau Scanpix / Olafur Steinar / Reuters

В Дании протестующие перед посольством Ирака в Копенгагене сожгли Коран. Об этом сообщает Reuters.

Группа протестующих, которая называет себя «Датские патриоты» уже провела аналогичную акцию на прошлой неделе и транслировала ее в прямом эфире в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Тогда МИД Дании отреагировал на сожжение Корана в Копенгагене, осудив прошедшую акцию. Представители ведомства раскритиковали произошедшее и подчеркнули, что поддерживают право на протест, однако он должен оставаться мирным.

28 июня полиция Швеции разрешила демонстрацию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. После акции сотни протестующих в Багдаде штурмовали посольство Швеции и подожгли его, никто из сотрудников посольства не пострадал.

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    Семен Александров
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