Экологически чистые продукты увеличили продолжительность жизни на 25 процентов

Команда специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана обнаружила, что употребление экологически чистых продуктов увеличивает продолжительность жизни на 25 процентов. Выводы работы будут представлены на конференции NUTRITION 2023, которая пройдет в Бостоне, краткий обзор приводит Medical Xpress.

Работа основа на предыдущих исследованиях, которые выявили, что определенные продукты могут быть полезными как для здоровья, так и окружающей среды (цельные зерна, фрукты, некрахмалистые овощи, орехи и ненасыщенные масла), а другие могут приносить вред (яйца, красное и переработанное мясо). В частности, данные показали, что растительные продукты связаны с более низким риском хронических заболеваний (болезни сердца, колоректальный рак, диабет и инсульт), а также с уменьшением воздействия на окружающую среду, включая водо- и землепользование, загрязнения и выбросы парниковых газов.

Теперь специалисты проанализировали исследования, посвященные взаимосвязи между различными группами продуктов питания и последствиями для здоровья на основе влияния на окружающую среду методов производства. Полученный индекс сопоставили с данными более чем 100 тысяч участников.

Результаты показали, что у людей, питавшихся наиболее экологически чистыми продуктами, продолжительность жизни в среднем была увеличена на 25 процентов по сравнению с испытуемыми, которые питались наименее качественной пищей. Кроме того, риск прожить более короткую жизнь из-за заболевания раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями у таких добровольцев был ниже на 15 процентов, из-за нейродегенеративных заболеваний на 20 процентов, а из-за респираторных заболеваний на 50 процентов.