Власти приграничного российского региона отказались ремонтировать дома богатых

Власти Белгородской области отказались полностью ремонтировать элитные дома

Власти Белгородской области отказались полностью ремонтировать элитные дома, пострадавшие после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В результате обстрелов в селе Нижний Ольшанц были повреждены два элитных дома. По словам главы администрации российского региона Владимира Перцева, ремонт таких объектов требует слишком больших вложений. Власти Белгородской области готовят служебную записку, чтобы снять эти дома с плана по ремонту.

По словам Перцева, элитным жильем владеют богатые люди, которые в состоянии самостоятельно восстановить свой дом. Власти выполнили только необходимые ремонтные работы — починили кровлю и окна. «Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем», — добавил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что за 23 июля под обстрел со стороны ВСУ попали 13 населенных пунктов Белгородской области. В приграничном российском регионе было зафиксировано 84 прилета.