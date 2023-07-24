Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:51, 24 июля 2023Среда обитания

Власти приграничного российского региона отказались ремонтировать дома богатых

Власти Белгородской области отказались полностью ремонтировать элитные дома

Фото: Karl Solano / Unsplash

Власти Белгородской области отказались полностью ремонтировать элитные дома, пострадавшие после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В результате обстрелов в селе Нижний Ольшанц были повреждены два элитных дома. По словам главы администрации российского региона Владимира Перцева, ремонт таких объектов требует слишком больших вложений. Власти Белгородской области готовят служебную записку, чтобы снять эти дома с плана по ремонту.

По словам Перцева, элитным жильем владеют богатые люди, которые в состоянии самостоятельно восстановить свой дом. Власти выполнили только необходимые ремонтные работы — починили кровлю и окна. «Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем», — добавил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что за 23 июля под обстрел со стороны ВСУ попали 13 населенных пунктов Белгородской области. В приграничном российском регионе было зафиксировано 84 прилета.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме заявили о поэтапном повышении границы призывного возраста до 30 лет

    Врач объяснил причину плохого самочувствия при перемене погоды

    Фото Николая Баскова в коротких шортах вызвали споры пользователей сети

    В России назвали срок появления цифровых рублей

    Путин и Лукашенко посетили остров Валаам

    Бойцы ВСУ пожаловались на эффективность российских «Ланцетов»

    Патрушев обвинил США в курировании работы украинского ЦИПСО

    Путин запретил самовыгул домашних собак и котов

    Россиянкам назвали устаревшие модели нижнего белья

    Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости