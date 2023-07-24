Производитель «Роллтона» сосредоточится на новых продуктах

Производящая «Роллтон» компания Mareven с осени расширит выпуск энергетиков в России

Компания Mareven Food Central, производящая лапшу быстрого приготовления «Роллтон» и BigBon, планирует с осени 2023 года сосредоточиться на выпуске новых продуктов. Речь идет об энергетиках с разным уровнем содержания кофеина — Actibo Hardenergy, Vitaenergy и Lightenergy, заявила руководитель службы маркетинговых коммуникаций фирмы Хай Иен Нгуен, ее слова приводит РИА Новости.

В напитках линейки Actibo Hardenergy максимальная доля содержания кофеина будет на уровне 35 миллиграммов на 100 миллилитров, а в энергетиках Vitaenergy показатель составит 27 миллиграммов. Первый бренд уже присутствует на российском рынке.

Кроме того, компания планирует наладить выпуск третьего бренда энергетических напитков Lightenergy, который будет отличаться минимальным уровнем кофеина (20 миллиграммов) и сниженным количеством сахара. Последний подойдет россиянам, которые предпочитают легкие тонизирующие напитки, заключила Нгуен.

В настоящее время Mareven Food Central известна в первую очередь по производству лапши и пюре быстрого приготовления. Однако за последнее время компания расширила ассортимент продукции, наладив выпуск газированных напитков Sunbel Cola и холодного кофе Goldben. Энергетики Actibo компания начала продавать еще в конце октября 2020 года. Запуск нового продукта тогда объяснили стремлением диверсифицировать портфель.