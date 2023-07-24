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13:36, 24 июля 2023Мир

В Европе арестовали более 60 человек по делу о нелегальной миграции с Кубы в ЕС

В Европе арестовали группу из 62 человек, причастных к нелегальной миграции с Кубы в ЕС

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters

В Европе раскрыли и арестовали преступную группу из 62 человек, причастных к нелегальной миграции с Кубы в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Европола и Интерпола, руководивших расследованием.

Целью преступной группы были кубинцы, находящиеся в уязвимом положении, которым за девять тысяч евро они предлагали перевезти их в Европу и сделать поддельные документы.

Отмечается, что арестованные успели успешно переправить в ЕС около 5000 кубинских граждан. Полиция также конфисковала у них 18 объектов недвижимости, 33 автомобиля и 144 банковских счета, а также огромные суммы наличных в различных валютах.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что открытые границы ЕС и их слабая охрана угрожают существованию объединения. По его мнению, ЕС угрожает нелегальная иммиграция, что в итоге разрушит безопасность простых европейцев.

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    Семен Александров
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