В Европе арестовали более 60 человек по делу о нелегальной миграции с Кубы в ЕС

В Европе арестовали группу из 62 человек, причастных к нелегальной миграции с Кубы в ЕС

В Европе раскрыли и арестовали преступную группу из 62 человек, причастных к нелегальной миграции с Кубы в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Европола и Интерпола, руководивших расследованием.

Целью преступной группы были кубинцы, находящиеся в уязвимом положении, которым за девять тысяч евро они предлагали перевезти их в Европу и сделать поддельные документы.

Отмечается, что арестованные успели успешно переправить в ЕС около 5000 кубинских граждан. Полиция также конфисковала у них 18 объектов недвижимости, 33 автомобиля и 144 банковских счета, а также огромные суммы наличных в различных валютах.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что открытые границы ЕС и их слабая охрана угрожают существованию объединения. По его мнению, ЕС угрожает нелегальная иммиграция, что в итоге разрушит безопасность простых европейцев.