В Польше назвали угрожающую существованию Евросоюза ошибку

Матеуш Моравецкий: открытые границы ЕС и их слабая охрана угрожают его существованию

Открытые границы Европейского союза (ЕС) и их слабая охрана угрожают существованию объединения. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

По словам главы польского правительства, ЕС угрожает нелегальная иммиграция, что в итоге разрушит безопасность простых европейцев. Он считает, что в будущем жителям объединения придется заплатить за эту ошибку.

В связи с этим Польша предлагает инвестировать в укрепление границ и реформирование Агентства ЕС по контролю границ «Фронтекс». Моравецкий считает, что это ведомство должно более активно, чем сейчас, бороться с пособниками нелегальных иммигрантов.

Кроме этого, по мнению премьер-министра, надо перестроить бюджет Евросоюза и помогать развитию соседних стран. «Нужно эффективно бороться с причинами (нелегальной иммиграции — прим. «Ленты.ру»), а не с последствиями», — отметил он.

Также Моравецкий призвал ограничить пособия для приезжих и начать борьбу с сотрудничеством неправительственных организаций с пособниками нелегальной миграции.

Все эти меры премьер-министр Польши пообещал представить на саммите ЕС, который начинается в Брюсселе. Мероприятие посвящено мятежу ЧВК «Вагнер» в России, поддержке Украины, отношениям с Китаем и другим вопросам.

Ранее стало известно, что дискуссии членов Евросоюза из-за финансирования убежища для мигрантов «проникли» на саммит ЕС. Государства спорят о выделении миллиардов евро из-за роста количества заявлений о предоставлении убежища.