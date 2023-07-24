Италии предрекли рекордную за всю историю наблюдений жару

Bloomberg: воздух на Сардинии 24 июля прогреется до 50 градусов Цельсия

В понедельник, 24 июля, в южных областях Италии с большой долей вероятности будет побит температурный рекорд за всю историю наблюдений. Как ожидается, воздух на средиземноморском острове Сардиния прогреется до 50 градусов Цельсия, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы метеорологов.

Предыдущий максимум был зафиксирован на Сицилии летом 2021 года, когда воздух прогрелся до 48,8 градуса Цельсия. Таким образом новый рекорд на юге Сардинии острова может оказаться на 1,2 градуса выше предыдущего. При этом экстремальные погодные условия затронут не только Италию, но и ряд других южноевропейских стран.

Эксперты связывают приход аномальной жары в регион с несколькими факторами. Среди ключевых — влияние природного феномена Эль-Ниньо на нагревание воды в экваториальной части Тихого океана, а также тепловой взрыв в Сахаре, в результате которого образовался антициклон «Харон». Одни из самых сильных последствий роста температур затронули Грецию, где за последние сутки были зафиксированы 162 пожара. С острова Родос эвакуировали более двух тысяч туристов.

Об изнуряющей жаре на европейских курортах сообщалось еще в середине июля. Резкий подъем температур был зафиксирован во Франции, Испании, Италии, Польше и Германии. На фоне экстремальных погодных условий многие местные достопримечательности закрыли из-за необходимости оказания первой помощи туристам. При этом самые сильные последствия жары затронут средиземноморские острова Сицилия и Сардиния.