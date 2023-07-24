19FortyFive: решение Байдена отправить Украине кассетные снаряды навредило США

Решение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные снаряды навредило самим Соединенным Штатам, вызвав яростные споры внутри страны и за рубежом. Об этом пишет доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для 19FortyFive.

Критики обвинили Байдена в нанесении удара по движению за отмену кассетных боеприпасов. Отмечается, что активисты по контролю над вооружениями и правозащитные группы уже давно считают это оружие бесчеловечным и крайне неизбирательным. При этом автор указывает, что самый распространенный довод, почему Украину нужно снабдить кассетными боеприпасами — это то, что без них она может проиграть.

Как отмечает эксперт, весь смысл контроля над вооружениями заключается в том, что некоторые виды оружия настолько ужасны, что их никогда нельзя применять. Можно иметь разные политические воззрения, но они не должны подменять приверженность основным принципам контроля над вооружениями, заключил Харрис.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что планирует передать США первый отчет о применении кассетных боеприпасов на этой неделе. Он выразил надежду, что кассетные боеприпасы будут более эффективными, чем обычные.

Как отмечал президент России Владимир Путин, США поставляет Киеву кассетные снаряды не от хорошей жизни. По его словам, подобные поставки связаны с нехваткой у Вашингтона других боеприпасов.

