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10:50, 24 июля 2023Силовые структуры

Бывший судья пойдет под суд за вымогательство у россиянина

Владикавказский судья вымогал деньги у подсудимого и был задержан ФСБ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Северной Осетии бывший российский судья пойдет под суд за вымогательство взятки у подсудимого. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 мая 2020 год судья районного суда Владикавказа принял к рассмотрению дело о мошенничестве. 7 июля он вызвал в свой кабинет подсудимого и начал вымогать у него взятку в 150 тысяч рублей, пообещав назначить условное наказание, а в случае отказа пригрозил отправить его в колонию. Потерпевший немедленно обратился в ФСБ, и дальнейшая передача взятки прошла под наблюдением силовиков, которые взяли судью с поличным.

По представлению Следственного комитета России (СКР) Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении обвиняемого. В СКР отметили, что вина обвиняемого доказана собранными по делу доказательствами, и ему предъявлено окончательное обвинение в инкриминируемом преступлении. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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    Владимир Седов
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