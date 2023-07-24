Певица Манижа родила первенца

Певица Манижа сообщила о том, что родила дочь

32-летняя российская певица Манижа Сангин рассказала о том, что родила первенца. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница опубликовала кадры, снятые во время родов, а также сообщила о том, что родила дочь по имени Оливия. На фотографиях был запечатлен и супруг артистки, российский режиссер Ладо Кватания.

«Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна», — написала Манижа.

О беременности исполнительницы стало известно в мае этого года. Тогда певица опубликовала клип на свою новую песню, в котором появилась с округлившимся животом.

В сентябре прошлого года сообщалось, что исполнительница вышла замуж за российского режиссера Ладо Кватанию.

Ранее американская актриса и звезда фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан родила первенца.