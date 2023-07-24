Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:21, 24 июля 2023Культура

Певица Манижа родила первенца

Певица Манижа сообщила о том, что родила дочь

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

32-летняя российская певица Манижа Сангин рассказала о том, что родила первенца. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница опубликовала кадры, снятые во время родов, а также сообщила о том, что родила дочь по имени Оливия. На фотографиях был запечатлен и супруг артистки, российский режиссер Ладо Кватания.

«Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна», — написала Манижа.

О беременности исполнительницы стало известно в мае этого года. Тогда певица опубликовала клип на свою новую песню, в котором появилась с округлившимся животом.

В сентябре прошлого года сообщалось, что исполнительница вышла замуж за российского режиссера Ладо Кватанию.

Ранее американская актриса и звезда фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан родила первенца.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о повышении возраста пребывания в запасе

    В Германии заявили о дефиците боеприпасов

    Россиянам назвали главную причину появления перхоти

    Фитнес-тренер назвал легкий способ убрать второй подбородок

    Россиянин на электросамокате сбил беременную на переходе и попал на видео

    Труп с гирей на ноге обнаружили в подмосковном водоеме

    Россиянам рассказали о возможности бесплатно получить жилье

    Акула съела пойманную рыбаком рыбу на глазах у его команды

    В российском регионе мигрант напал на охранника магазина за замечание

    В России оценили озвученный Киевом срок окончания конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости