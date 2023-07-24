Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:12, 25 июля 2023Среда обитания

Россияне назвали максимальную сумму для ремонта жилья

Россияне готовы потратить на ремонт квартиры максимум четыре миллиона рублей

Фото: Karl Solano / Unsplash

В первом полугодии 2023 года россияне оказались готовы потратить на ремонт четыре миллиона рублей. Максимальную сумму на изменение облика жилья они назвали в рамках опроса сервисов «СберСтрахование» и «Ремонт со СберУслугами». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что при этом на ремонт жилья россияне готовы потратить минимум 100 тысяч рублей. В среднем работы обходятся в 1,6 миллиона. «В первом квартале 2023-го в среднем россияне готовы были потратить на ремонт миллион рублей. Стоит отметить, что обычно летом наблюдается сезонный пик спроса на ремонт, так как в это время можно выполнять большую часть строительных работ. Однако, по нашим данным, май стал самым популярным месяцем для ремонта», — объяснили в сервисе «Ремонт со СберУслугами».

Материалы по теме:
50 оттенков розового. По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
50 оттенков розового.По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
22 июля 2023
Россияне массово скупают кладовки в Москве. Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
Россияне массово скупают кладовки в Москве.Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
6 апреля 2023

Что касается распределения объема заявок на ремонт по регионам, то большая часть из них пришлась на Москву и Московскую область (29 процентов). На втором месте расположились жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (семь процентов). Топ-3 списка замкнули Краснодар и Краснодарский край (6,5 процента). Ниже расположились Тюменская и Ростовская области — по три процента на каждую.

Ранее специалисты финтех-компании ЮMoney и сервиса «Ремонт со СберУслугами» пришли к выводу, что ремонт лучше всего делать летом — так считают 35 процентов россиян. Единственным минусом этого сезона респонденты посчитали повышенный спрос на работы, который сказывается на их стоимости.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР подсчитали эффективность «Ланцетов»

    В России назвали последствия заморозки США золотовалютных резервов России

    В российском жилом доме произошел взрыв газа

    Врач перечислила главные симптомы истощения организма

    Рекордное количество порнозависимых обратилось за помощью в одной стране

    Британцы стали чаще увеличивать пенисы из-за порнографии

    Россияне назвали максимальную сумму для ремонта жилья

    В МИД назвали безуспешными попытки Запада настроить страны Африки против России

    Пленный украинский солдат назвал неэффективное украинское оружие

    Силуанов оценил дефицит бюджета по итогам 2023 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости