Россияне назвали максимальную сумму для ремонта жилья

Россияне готовы потратить на ремонт квартиры максимум четыре миллиона рублей

В первом полугодии 2023 года россияне оказались готовы потратить на ремонт четыре миллиона рублей. Максимальную сумму на изменение облика жилья они назвали в рамках опроса сервисов «СберСтрахование» и «Ремонт со СберУслугами». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что при этом на ремонт жилья россияне готовы потратить минимум 100 тысяч рублей. В среднем работы обходятся в 1,6 миллиона. «В первом квартале 2023-го в среднем россияне готовы были потратить на ремонт миллион рублей. Стоит отметить, что обычно летом наблюдается сезонный пик спроса на ремонт, так как в это время можно выполнять большую часть строительных работ. Однако, по нашим данным, май стал самым популярным месяцем для ремонта», — объяснили в сервисе «Ремонт со СберУслугами».

Что касается распределения объема заявок на ремонт по регионам, то большая часть из них пришлась на Москву и Московскую область (29 процентов). На втором месте расположились жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (семь процентов). Топ-3 списка замкнули Краснодар и Краснодарский край (6,5 процента). Ниже расположились Тюменская и Ростовская области — по три процента на каждую.

Ранее специалисты финтех-компании ЮMoney и сервиса «Ремонт со СберУслугами» пришли к выводу, что ремонт лучше всего делать летом — так считают 35 процентов россиян. Единственным минусом этого сезона респонденты посчитали повышенный спрос на работы, который сказывается на их стоимости.