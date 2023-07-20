Названо лучшее время для ремонта

ЮMoney и «Ремонт со СберУслугами»: лучше всего делать ремонт летом

Ремонт лучше всего делать летом — так считают 35 процентов россиян. Самое удачное время для переустройства жилья назвали участники совместного исследования финтех-компании ЮMoney и сервиса «Ремонт со СберУслугами». Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом треть опрошенных планируют начать работы в ближайшее время. Единственным минусом этого сезона респонденты считают повышенный спрос на работы, который сказывается на их стоимости. Из-за этого 40 процентов россиян будут делать ремонт в текущем году, но не летом, а еще 25 процентов собираются перенести его на следующий год и позднее.

Как пояснили специалисты, лето подходит для выполнения большинства ремонтных и строительных работ — многие люди даже специально берут отпуск, чтобы благоустроить свою квартиру или дачу. «За первые 1,5 месяца этого лета, с 1 июня по 15 июля, количество покупок стройматериалов выросло на 4 процента по сравнению с периодом с 15 апреля по 30 мая. Оборот платежей тоже увеличился на 4 процента, а средний чек почти не изменился и составил 17,5 тысячи рублей», — рассказал начальник отдела продаж ЮKassa Никита Цой.

Приоритетной задачей в строительстве большинство опрошенных считает поклейку обоев и покраску стен — за это в первую очередь собираются взяться 50 процентов россиян. Чуть меньшее количество респондентов сначала планируют отремонтировать пол (40 процентов), поставить или починить окна и двери (35 процентов), установить сантехнику (33 процента). Другие 27 процентов собираются заняться электрикой, гидро- и теплоизоляцией в квартире, а сделать натяжные потолки планируют лишь 15 процентов.

При этом 52 процента участников опроса рассчитывают сделать ремонт собственными силами. Еще 16 процентов попросят помощи у друзей и родственников, а 21 процент — наймут строительную бригаду.

«У многих россиян есть запрос на ремонт. Так, 42 процента опрошенных планируют сделать его этим летом, еще 44 процента ремонтировали свои квартиры в последние три года. К услугам строительных бригад для отделки квартир в старом жилом фонде прибегают гораздо чаще, чем в новостройках. В первом полугодии этого года россияне чаще обращались к подрядчикам, когда им требовался капитальный ремонт с дизайн-проектом во вторичном жилье. По новостройкам таких запросов было меньше. Дело в том, что это сложный и долгий процесс, который требует профессиональных знаний и навыков», — пояснила руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова.

По данным аналитиков, максимальная сумма, которую готовы потратить россияне на ремонт — 4 миллиона рублей, а минимальная — до 100 тысяч рублей. При этом в среднем строительные работы обойдутся в 1,6 миллиона рублей, подсчитали специалисты.

Стройматериалами, которыми нужно обзавестись в первую очередь, россияне назвали сухие строительные смеси и грунтовку — клей, штукатурку шпаклевку, бетон и цемент (55 процентов). Почти столько же человек выбрали краску и обои (54 процента). Далее в приоритетах — напольные покрытия (35 процентов), изоляционные материалы (35 процентов), лобзики, рулетки и другое строительное оборудование (26 процентов), а также крепежи, стяжки и прочие скобяные изделия (26 процентов).

Однако тратить большие деньги на эти товары респонденты не готовы. Так, 28 процентов россиян собираются ограничиться суммой до 10 тысяч рублей. Другие 22 процента согласны потратить от 11 до 30 тысяч рублей, 17 процентов — от 31 до 50 тысяч. Лишь 15 процентов опрошенных планируют отдать за стройматериалы от 51 до 100 тысяч рублей. По 8 процентов могут потратить от 100 до 300 тысяч рублей или более 300 тысяч рублей.

Ранее аналитики агентства INFOline спрогнозировали, что к концу 2023 года сухие строительные смеси подорожают на 10-15 процентов. По словам экспертов, на сухие строительные смеси приходится самая большая доля в стоимости ремонта (26-31 процент в зависимости от площади жилья). Поэтому с подорожанием этих товаров специалисты связывают увеличение общей стоимости ремонта жилья — она выросла на 10,6 процента за полгода, в среднем до 8702 рубля за один квадратный метр.