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17:55, 14 июля 2023Среда обитания

Одному виду стройматериалов предрекли резкое подорожание

INFOline: сухие строительные смеси подорожают на 10 процентов к концу 2023 года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С января по июнь 2023 года сухие строительные смеси подорожали на 11,5 процента. К декабрю цены на этот вид материалов могут дополнительно вырасти на 10 процентов, предрекли аналитики агентства INFOline, пишет «Российская газета».

По словам экспертов, на сухие строительные смеси приходится самая большая доля в стоимости ремонта (26-31 процент в зависимости от площади жилья). Поэтому с подорожанием этих товаров специалисты связывают увеличение общей стоимости ремонта жилья — она выросла на 10,6 процента за полгода, в среднем до 8702 рубля за один квадратный метр.

Среди заметно подорожавших весной стройматериалов в INFOline назвали лакокрасочные материалы (плюс 49,2 процента), сухие строительные смеси (плюс 21,8 процента), сантехнику (плюс 11,5 процента), напольные покрытия (плюс 4,3 процента). Незначительно подорожали двери (плюс 0,8 процента), а на обои и электрические изделия цены, наоборот, снизились — на 18 и 2,2 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже интересоваться товарами для строительства и ремонта — интерес к таким категориям в интернет-магазинах снизился на 13 процентов с начала года. Среди стройматериалов спрос сильнее всего упал на цемент (минус 23 процента) и изоляционные материалы (минус 18 процентов).

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    Нина Ташевская
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