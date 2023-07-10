Россияне резко расхотели покупать один вид товаров

Price.ru: спрос на стройматериалы упал на 13 процентов

В январе-июне 2023 года россияне резко расхотели покупать стройматериалы — спрос на этот вид товаров снизился на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные приводят аналитики ценового агрегатора Price.ru в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Речь идет о покупке товаров в интернет-магазинах. Специалисты отмечают, что в целом в категорию товаров «строительство и ремонт» пользователи стали заходить на восемь процентов реже. Среди стройматериалов спрос сильнее всего упал на цемент (минус 23 процента) и изоляционные материалы (минус 18 процентов).

Интерес понизился и на связанные со строительством услуги — россияне стали реже обращаться с такими запросами, как «строительство» (минус 8 процентов), «строительство домов» (минус 18 процентов), «строительство каркасных домов» (минус 23 процента), «монолитные работы» (минус 18 процентов), а также реже искали мастеров-прорабов (минус 14 процентов) и каменщиков (минус 6 процентов).

Спрос на категорию «ремонт и отделка» в целом снизился незначительно — на два процента. Однако интерес к ряду товаров показал заметную отрицательную динамику — россияне стали реже рассматривать покупку вагонки (минус 28 процентов), пробковых полов (минус 22 процента), паркета (минус 22 процента), входных дверей (минус 16 процентов), аксессуаров для отделки (минус 13 процентов). При этом спрос на обои и колеровочные пасты вырос — на 12 и 9 процентов соответственно.

«Судя по этим данным, можно сказать, что россияне пока воздерживаются от масштабных ремонтных работ и обходятся небольшими обновлениями — поклейкой новых обоев, покраской стен и мебели. Об этом говорит и спрос на валики и ролики (плюс 16 процентов), малярные ванночки (плюс 12 процентов)», — пояснил представитель Price.ru.

Ранее россиян предупредили, что просроченные стройматериалы могут быть опасны. Так, монтажная пена с истекшим сроком годности рискует не работать или даже взорваться, если были нарушены условия хранения. Что касается других материалов, то просроченный цемент может со временем потрескаться, клей для плитки окажется не слишком прочным. Также нельзя использовать заколерованную краску, в которую попал кислород, — у нее может появиться запах плесени и прогорклого масла.