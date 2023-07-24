Омбудсмен прокомментировала введенные против нее санкции Новой Зеландии

Омбудсмен Мишонова назвала лицемерием решение Новой Зеландии ввести против нее санкции

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала решение Новой Зеландии ввести против нее санкции. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Предъявляют обвинение — разлучение детей с родителями и депортирование в Россию. Но, к счастью, все это неправда. И сплю я спокойно», — написала омбудсмен. Она подчеркнула, что занималась спасением детей из зоны боевых действий. Однако, по мнению Новой Зеландии, это не достойный поступок, а преступление, добавила Мишонова.

Она обвинила страну в лицемерии и поддержке фашистского режима. «Их принципы и права человека не относятся к нам, к русским, и к детям. Если бы они жили и дальше в детдоме и под обстрелами — вот самое правильное для детей. Лицемеры», — высказалась омбудсмен.

21 июля Новая Зеландия расширила санкционный список, включив в него ряд физлиц и предприятий из России и Белоруссии. Власти страны отказались раскрывать имена и перечень компаний, попавших под санкции, но при этом отметили, что рестрикции будут введены в отношении трех российских граждан, «вовлеченных в разлучение украинских детей со своими семьями и их депортацию в Россию».