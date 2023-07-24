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11:19, 24 июля 2023Россия

В России отреагировали на ночную атаку беспилотников на Москву

Сенатор Джабаров предложил усилить систему ПВО после ночной атаки беспилотников на Москву

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Надо усилить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), чтобы даже единичные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не прорывались через нее. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на ночную атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Беспилотники своих целей не достигли. Так что система ПВО у нас точно неплохо работает. Но еще усилить ее надо», — отметил он.

При этом сенатор заявил, что атака БПЛА ВСУ на Москву не представляет из себя ничего необычного.

Украина пытается использовать любой шанс для того, чтобы нанести удар по российской территории

Владимир Джабаровпервый зампред международного комитета Совфеда

«Я думаю, что москвичи спокойно к этому отнесутся. Все понимают, что мы, по сути, в состоянии войны с Украиной. И будем не раз еще сталкиваться с попытками нанести нам какой-то удар. Но я думаю, что все это будет безуспешно», — заключил Джабаров.

Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением БПЛА. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, удары пришлись по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.

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    Варвара Кошечкина
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