«Нафтогаз» перестал быть «поставщиком последней надежды» для украинцев

«Нафтогаз Украины» объявил об отсутствии возможности быть «поставщиком последней надежды»

«Нафтогаз Украины» объявил о прекращении с 23 июля выполнения для граждан страны функции «поставщика последней надежды», в соответствии с которой компания гарантировала на два месяца доступ к газу потребителям, оказавшимся без топлива. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В «Нафтогазе» уточнили, что за три года помощь была оказана девяти миллионам домохозяйств, а также почти восьми тысячам небытовых потребителей.

Прекращение поставок там объяснили окончанием установленного законом срока, а также отсутствием оснований и технической возможности обеспечить потребителей «поставщика последней надежды» необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки.

Ранее сообщалось, что группа кредиторов «Нафтогаза» отвергла предложенный компанией план по реструктуризации ее долга и помешала одобрению предыдущего плана, который позволил бы компании отложить выплаты основной суммы долга и процентов на 835 миллионов долларов, по которым ранее был допущен дефолт.