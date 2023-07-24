Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 24 июля 2023Силовые структуры

Бывшего координатора штаба Навального из Барнаула осудили на девять лет

Экс-координатор штаба Навального в Барнауле Останин получил 9 лет колонии за экстремизм

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Центральный районный суд Барнаула приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего координатора организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Вадима Останина. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. После отбытия срока ему запрещено выезжать за пределы Бийска Алтайского края и менять место жительства в течение двух лет без согласия госорганов, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Осужденный признан виновным по статьям 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества») и 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

14 июня сообщалось, что Кировский суд Уфы приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего координатора местного отделения организации Лилию Чанышеву (внесена в список террористов и экстремистов) за экстремизм.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пообещал жесткий ответ на атаку дронов в Крыму и Москве

    Не знавшая о беременности подросток родила ребенка и сдала его в магазин

    Обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей Олегу Митволю продлили арест

    Врач рассказал о поставленном выжившей при теракте на Крымском мосту диагнозе

    Пойманная у «Фукусимы» рыба оказалась радиоактивной

    Украинские военные пришли в восторг от Стоунхенджа

    Движение по Крымскому мосту приостановили третий раз за день

    Лисовец раскритиковал стиль одежды россиян со словами «невзрачность и серость»

    Раненый мужчина вломился на балкон шестого этажа к москвичу

    Пара россиян на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва через Волгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости