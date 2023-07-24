Бывшего координатора штаба Навального из Барнаула осудили на девять лет

Экс-координатор штаба Навального в Барнауле Останин получил 9 лет колонии за экстремизм

Центральный районный суд Барнаула приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего координатора организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Вадима Останина. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. После отбытия срока ему запрещено выезжать за пределы Бийска Алтайского края и менять место жительства в течение двух лет без согласия госорганов, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Осужденный признан виновным по статьям 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества») и 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

14 июня сообщалось, что Кировский суд Уфы приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего координатора местного отделения организации Лилию Чанышеву (внесена в список террористов и экстремистов) за экстремизм.