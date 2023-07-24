В посольстве Китая предостерегли Японию от взаимодействия с НАТО

Посольство КНР: Китай предостерегает Японию от взаимодействия с НАТО

Китай предостерегает Японию от взаимодействия с Североатлантическим альянсом, который своими заявлениями и своим поведением способствует возникновению конфронтации в регионе. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте посольства КНР в Токио.

«Надеемся, что японская сторона учтет уроки истории, продолжит неукоснительно следовать мирному пути развития и не будет предпринимать действий, подрывающих взаимное доверие между странами региона», — сказано в сообщении.

Дипмиссия напомнила, что альянс предпринимает попытки вмешаться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и привести к возникновению в нем противостояния. В посольстве отметили, что на недавнем саммите в Вильнюсе НАТО вновь нагнетала напряженность по вопросам, касающимся КНР. Китайская сторона выразила свою обеспокоенность этим.

В дипмиссии заявили, что блок не соблюдает нормы международного права, вмешиваясь во внутреннюю политику отдельных государств.

В начале июля гонконгская газета South China Morning Post написала, что действия НАТО по укреплению своих позиций на Востоке встречают поддержку стран Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне усиления Китая. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе следует ожидать сближения Запада и восточноазиатских стран, опасающихся наращивания военно-стратегического партнерства России и КНР.

В мае сообщалось, что НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии, чтобы проводить периодические консультации с союзниками в регионе.