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11:15, 24 июля 2023Спорт

«Чемпионат» вручил премию «Лучший молодой футболист России 2022/23»

«Чемпионат» вручил Пиняеву премию «Лучший молодой футболист России 2022/23» в РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Чемпионат» вручил форварду «Локомотива» Сергею Пиняеву премию «Лучший молодой футболист России 2022/23» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте издания.

«Спасибо большое "Чемпионату" за премию, а тренерам, капитанам и болельщикам за то, что голосовали за меня! Благодарю за доверие!» — заявил Пиняев. Голосование проводилось среди болельщиков и читателей портала.

Награждение состоялось перед матчем «Локомотива» и «Рубина» 22 июля на «РЖД Арене». Приз нападающему вручил корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков, признанный лигой «Лучшим журналистом сезона».

В прошлом сезоне 18-летний Пиняев забил три мяча и сделал одну голевую передачу в 11 матчах за «Крылья Советов», а также забил два гола в девяти встречах в составе «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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    Ксения Курашкина
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