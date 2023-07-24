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20:52, 24 июля 2023Среда обитания

Названы самые подделываемые стройматериалы

Эксперт Васильев: чаще всего на рынке стройматериалов подделывают трубы, цемент, кабели

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсант

Среди стройматериалов чаще всего встречаются подделки дверных замков, труб, цемента, кабелей и радиаторов отопления. Самые подделываемые материалы россиянам назвал строительный эксперт Федор Васильев, его слова передает NEWS.ru.

В частности, в список частых подделок вошли предметы сантехники. Кроме того, в высокий сезон массово продают некачественные смеси и жидкости, качество которых трудно оценить визуально. «После таких приобретений разочарование наступает, когда стяжка рассыпается, штукатурка плывет и отваливается, а металлические профили ломаются от прикосновения», — отметил эксперт.

По словам Васильева, подделку обычно предлагают приобрести недобросовестные продавцы и мастера — например, когда происходит установка двери, и специалист навязчиво требует купить у него брендовый замок, который выйдет из строя через месяц, за большие деньги. Эксперт добавил, что продавцы и мастера пользуются тем, что покупатель не хочет ездить в магазин самостоятельно. Подобным образом также поступают и недобросовестные сантехники, предлагающие приобрести небольшие поддельные детали стоимостью в несколько раз дороже по сравнению с установленной в магазине.

В июле Федор Васильев рассказал, что хорошие кирпичи от плохих можно отличить по цвету и звуку, который они издают, если ударить их друг о друга.

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    Полина Кислицына
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