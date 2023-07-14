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20:43, 14 июля 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по выбору кирпича для строительства дома

Эксперт Васильев порекомендовал не брать кирпич со сколами и другими дефектами

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Хорошие кирпичи от плохих можно отличить по цвету и звуку, который они издают, если ударить их друг об друга. Советы по выбору кирпича россиянам дал строительный эксперт Федор Васильев, его цитирует NEWS.ru.

По словам специалиста, важное значение имеет внешний вид строительного материала. Если кирпич покрыт трещинами, имеет сколы, белые следы извести или запачкан бетоном, то это будет портить облик строения, поэтому покупать его не стоит.

Васильев отметил, что у плохого красного кирпича оттенок ближе к горчичному, либо с темной серединой и оплавленными краями. Кроме того, при ударе недоделанный продукт либо продукт плохого качества издает глухой звук, а хороший — звонкий. В связи с этим при выборе кирпича эксперт порекомендовал достать из партии пару кирпичей и ударить друг об друга.

Кроме того, при выборе кирпича многое зависит от цели строительства. Керамический красный кирпич хорошего качества позволить сохранить тепло и выстроить хорошую геометрию несущих стен, но недожженный либо пережженный продукт будет бояться влаги и плохо держать тепло. Другой популярный и дешевый кирпич, по словам Васильева — силикатный. Эксперт пояснил, что этот вид продукта обеспечивает хорошую шумоизоляцию, эффектно смотрится, однако при этом он много весит, отличается хрупкостью, плохо держит тепло и не справляется с высокими температурами, поэтому для печей, каминов и дымоходов не подходит.

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Для облицовочных работ специалист порекомендовал остановиться на гиперпрессованном, клинкерном, облицовочном кирпиче. «Эти виды кирпича стоят дорого, используются исключительно для облицовки фасадов и цоколей, могут быть использованы также для облицовки каминов и для внутренней декоративной отделки», — поделился информацией Васильев.

В июле он предупредил россиян о том, что строительные материалы с истекшим сроком годности могут быть опасны. Эксперт добавил, что некоторые из них способны взорваться.

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    Полина Кислицына
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