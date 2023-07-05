Россиян предупредили об опасности просроченных стройматериалов

Строительный эксперт Васильев: просроченные стройматериалы опасно использовать

Строительные материалы с истекшим сроком годности могут быть опасны, некоторые способны взорваться. Об этом в разговоре с телеканалом «360» россиян предупредил строительный эксперт Федор Васильев.

Эксперт уточнил, что любые строительные материалы нельзя использовать после истечения срока годности. «Монтажная пена с истекшим сроком годности — это опасная лотерея, баллон может просто не работать или даже может взорваться, если хранился в жарком помещении под прямыми солнечными лучами», — объяснил Васильев.

Что касается других материалов, то просроченный цемент может со временем потрескаться, клей для плитки окажется не слишком прочным. Также нельзя использовать заколерованную краску, в которую попал кислород. У нее может появиться запах плесени и прогорклого масла.

Ранее Васильев заявил, что для чистовой отделки внутри балконов и лоджий лучше всего использовать такие долговечные материалы, как декоративный камень, плитка или декоративная штукатурка.