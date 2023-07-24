Очевидцы описали последствия лесных пожаров на острове Родос

Жительница Родоса Вернер: из-за пожаров на острове наблюдаются перебои со связью и светом

На греческом острове Родос, где бушуют сильные лесные пожары, наблюдаются перебои со связью, светом и водой, сообщила местная жительница Виктория Вернер. Обстановку на острове она описала в беседе с «Лентой.ру».

На текущий момент женщина находится в деревне Линдос в окружении пожаров. «Прямо за горой, в деревне Геннади, сейчас сильнейший пожар, в деревушке Вати — сильнейший пожар. Это все рядышком, в 10 минутах езды. Там, где сейчас нахожусь я, в Линдосе, ужасный запах гари в воздухе», — поделилась Вернер.

Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что остров горит уже седьмой день. «Горят дома местных жителей, сгорели три отеля, эвакуированы более 30 тысяч туристов с острова», — высказалась она о последствиях стихийного бедствия.

Пожары на острове Родос Фото: Виктория Вернер

По словам гида Илоны Иорданиду, у многих людей сгорели поля с оливами, апельсинами, виноградниками. Не стало красивых местных лесов.

Женщина проживает в поселке Фалираки на востоке острова. «Мы находимся в безопасности, в безопасности находится вся западная сторона острова и также столица острова. В большой опасности юг острова, особенно юго-восточная сторона. Там, где я нахожусь, не ощущается запаха гари. Я сейчас провожу экскурсию, все абсолютно спокойно», — сообщила она.

По словам гида, только за один день с юга острова были эвакуированы более 20 тысяч жителей и туристов, 2 тысячи человек были вывезены на частных кораблях и лодках. В одноименной столице Родоса были организованы пункты временного размещения.

«Большая помощь оказана волонтерами, людей накормили, напоили, уложили спать. Слава богу, ни одной жертвы. Это все благодаря людям, которые своими силами начали помогать. Водители фирмы, в которой я работаю, помогали эвакуировать всех, только один водитель 15 раз ездил забирать людей», — добавила Иорданиду.

Ранее сообщалось о риске усиления экстремальной жары в ряде стран Южной Европы, включая Италию, Испанию и Грецию, на территории которой уже вспыхнули крупные очаги лесных пожаров.

23 июля на греческом острове Родос прошла эвакуация всех гостиниц, которым угрожали вспыхнувшие из-за жары масштабные лесные пожары. Более двух тысяч человек были вывезены морем.