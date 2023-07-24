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15:30, 24 июля 2023Наука и техника

Раскрыты характеристики PlayStation 5 Pro

KeyToGaming: консоль PlayStation 5 Pro получит улучшенный графический процессор

Фото: Hopix Art / Shutterstock / Fotodom

Главной особенностью улучшенной приставки PlayStation 5 окажется новый графический процессор. Об этом сообщает издание KeyToGaming.

Авторы медиа выяснили, что Sony работает над выпуском обновленной консоли PS5. Девайс получит название PlayStation 5 Pro и будет иметь более высокую производительность, чем оригинальная приставка. Консоль должны представить в ноябре 2024 года.

Отличительной особенностью устройства окажется новый графический процессор — вероятно, RDNA 3.5. Для сравнения, в PS5 использовали процессор RDNA 2, который имел 18 блоков WGP, обеспечивающих графическую мощность до 10,29 терафлопса. Из раскрытого отчета о характеристиках консоли следует, что девайс также получит «некоторые архитектурные преимущества».

Кроме того, авторы выяснили, что графический процессор PS5 Pro будет иметь скорость 18 гигабит в секунду. Для сравнения, PS5 отличалась скоростью 14 гигабит в секунду. Вероятно, появится «режим производительности», который позволит запускать игры с разрешением 8K.

В материале также говорится, что PS5 Pro разрабатывают под кодовым названием Trinity, тогда как PlayStation 4 Pro имела название Neo, а PlayStation VR — Morpheus. Авторы напомнили, что Тринити, Нео и Морфеус — герои серии фильмов «Матрица».

В мае авторитетный инсайдер Том Хендерсон заявил, что PlayStation 5 Pro выйдет в конце 2024 года. Осенью 2023 года Sony выпустит PlayStation 5 со съемным дисководом.

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    Андрей Ставицкий
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