Опубликовано видео с охваченного пожарами греческого острова

4News: туристов массово эвакуируют с охваченного пожарами греческого острова Родос

Туристов массово эвакуируют с охваченного пожарами греческого острова Родос. Видео с места происшествия опубликовал телеканал 4News.

На кадрах британская туристка, оказавшаяся с семьей в центре событий, рассказала, что чуть не потеряла детей в толпе. По словам Джайнины Браун (Jainina Brown), ей и двум ее детям пришлось закрывать лица тканью, чтобы не надышаться гарью. На видео видно, как Родос покрывается огнем и дымом, пока путешественников увозят на лодках в безопасное место.

Из деревень и гостиниц спасено 19 тысяч человек, из них три тысячи подобраны на лодках с пляжей. Службы спасения предупреждают, что в ближайшие дни ситуация может усугубиться, так как температура воздуха повысится до 45 градусов.

18 июля сообщалось, что одной из главных причин роста средних температур в странах Южной Европы стал тепловой взрыв в Сахаре, названный в честь Харона. Как ожидается, волны горячего воздуха затронут также семь юго-восточных регионов Франции. Экстремальная жара может нарушить работу местных атомных электростанций, отмечали эксперты.