Росгвардейцы и полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами в Запорожье

Полицейские нашли схрон с противотанковой миной, оружием и патронами в Запорожской области

В Запорожской области полицейские нашли схрон с боеприпасами и оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики с росгвардейцами решили проверить один из домов в Токмакском районе. Там они обнаружили два обреза охотничьих ружей, более 700 охотничьих патронов различного калибра, почти 1,5 тысячи патронов, противотанковую мину и гранату типа Ф-1.

Опасные находки изъяли и отправили на экспертизу. Отмечается, что мину и гранату отдали Росгвардии для уничтожения.

Ранее в Запорожье полиция нашла схрон с 5 килограммами взрывчатки, гранатами, патронами и формой ВСУ.

