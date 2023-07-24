Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:28, 24 июля 2023Силовые структуры

Росгвардейцы и полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами в Запорожье

Полицейские нашли схрон с противотанковой миной, оружием и патронами в Запорожской области

Фото: ГУ МВД России по Запорожской области

В Запорожской области полицейские нашли схрон с боеприпасами и оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики с росгвардейцами решили проверить один из домов в Токмакском районе. Там они обнаружили два обреза охотничьих ружей, более 700 охотничьих патронов различного калибра, почти 1,5 тысячи патронов, противотанковую мину и гранату типа Ф-1.

Опасные находки изъяли и отправили на экспертизу. Отмечается, что мину и гранату отдали Росгвардии для уничтожения.

Ранее в Запорожье полиция нашла схрон с 5 килограммами взрывчатки, гранатами, патронами и формой ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации

    Россиянин избил напавшего с ножом на женщину экс-супруга и отправил его в кому

    Названы самые подделываемые стройматериалы

    На Украине мост обрушился вместе с ехавшими по нему автомобилями

    Вышел трейлер последних серий «Ведьмака» с Генри Кавиллом

    Дачникам предложили полезный способ применения сорняков

    В ООН прокомментировали гибель российского военкора Журавлева

    Пьяный россиянин разбил четыре машины и угрожал полицейским на азиатском курорте

    Назван действенный способ вернуть мягкость полотенцам

    Россиянам дали советы по защите от деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости