Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:51, 24 июля 2023Экономика

В Госдуме нашли угрозу бизнесу в цифровом рубле

Депутат Госдумы Демин: внедрение цифрового рубля может усложнить ведение бизнеса в России

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Внедрение цифрового рубля на российском рынке может иметь как положительные, так и негативные последствия для предпринимателей и бизнесменов. Об этом предупредил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, его слова приводит ТАСС.

К положительным последствиям он отнес резкое снижение трансакционных издержек при оплате, а одной из главных угроз счел усложнение ведения бизнеса в удаленных российских регионах. Депутат отметил, что, в отличие от центральных областей страны, в подобных регионах зачастую возникают проблемы со связью. Кроме того, там не всегда есть возможность воспользоваться терминалом для оплаты. В любом случае, пояснил Демин, предпринимателям придется полностью «оцифровать» и пересмотреть структуру своего бизнеса.

Материалы по теме:
Убежище для инвесторов. Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
Убежище для инвесторов.Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
22 марта 2022
Себе дороже. ЦБ тестирует цифровой рубль. Основатель «Киберплат» Андрей Грибов рассказал о рисках цифрового рубля
Себе дороже.ЦБ тестирует цифровой рубль. Основатель «Киберплат» Андрей Грибов рассказал о рисках цифрового рубля
14 июня 2023

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно документу, совершать операции с новым видом нацвалюты можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Центробанк (ЦБ). В основные задачи регулятора войдет гарантирование тайны о счетах цифрового рубля, остатках на них и операциях пользователей.

Закон о внедрении в России цифрового рубля и создании соответствующей платформы Госдума приняла во втором и третьем чтениях еще 11 июля. Согласно инициативе, под запрет попадут кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на остаток валюты. Кроме того, будет невозможно открытие совместных счетов несколькими пользователями платформы.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пообещал жесткий ответ на атаку дронов в Крыму и Москве

    Не знавшая о беременности подросток родила ребенка и сдала его в магазин

    Обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей Олегу Митволю продлили арест

    Врач рассказал о поставленном выжившей при теракте на Крымском мосту диагнозе

    Пойманная у «Фукусимы» рыба оказалась радиоактивной

    Украинские военные пришли в восторг от Стоунхенджа

    Движение по Крымскому мосту приостановили третий раз за день

    Лисовец раскритиковал стиль одежды россиян со словами «невзрачность и серость»

    Раненый мужчина вломился на балкон шестого этажа к москвичу

    Пара россиян на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва через Волгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости