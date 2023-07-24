В Госдуме нашли угрозу бизнесу в цифровом рубле

Депутат Госдумы Демин: внедрение цифрового рубля может усложнить ведение бизнеса в России

Внедрение цифрового рубля на российском рынке может иметь как положительные, так и негативные последствия для предпринимателей и бизнесменов. Об этом предупредил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, его слова приводит ТАСС.

К положительным последствиям он отнес резкое снижение трансакционных издержек при оплате, а одной из главных угроз счел усложнение ведения бизнеса в удаленных российских регионах. Депутат отметил, что, в отличие от центральных областей страны, в подобных регионах зачастую возникают проблемы со связью. Кроме того, там не всегда есть возможность воспользоваться терминалом для оплаты. В любом случае, пояснил Демин, предпринимателям придется полностью «оцифровать» и пересмотреть структуру своего бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно документу, совершать операции с новым видом нацвалюты можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Центробанк (ЦБ). В основные задачи регулятора войдет гарантирование тайны о счетах цифрового рубля, остатках на них и операциях пользователей.

Закон о внедрении в России цифрового рубля и создании соответствующей платформы Госдума приняла во втором и третьем чтениях еще 11 июля. Согласно инициативе, под запрет попадут кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на остаток валюты. Кроме того, будет невозможно открытие совместных счетов несколькими пользователями платформы.