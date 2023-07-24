Стало известно о возможном изменении суммы штрафов за неявку россиян в военкомат

В Госдуме могут обсудить понижение суммы штрафов за неявку россиян в военкомат

Государственная Дума может обсудить изменение суммы штрафа за неявку россиянина в военкомат без уважительной причины по повестке. Это следует из таблицы поправок к законопроекту, которые рекомендовали к принятию, она опубликована в думской базе данных.

Из поправок ко второму чтению законопроекта указано, что штраф за неявку в военкомат понизят до 30 тысяч рублей — ранее комитет Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправку об увеличении денежного взыскания до 50 тысяч рублей. Сейчас за такой проступок, согласно статье Административного кодекса, предусмотрен штраф от 500 до 3000 рублей.

Помимо этого, в поправках отличаются штрафы за несообщение гражданином в военкомат новых данных, среди которых, в частности, изменение семейного положения, места жительства, образования или должности. Сначала комитет нижней палаты парламента рекомендовал поправку о штрафе в размере от 10 до 20 тысяч рублей, в обновленной таблице размер штрафа составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, которого цитирует ТАСС, пояснил, что комитет снова обсудил поправки на минувшей неделе и принял решение снизить штрафы.

Проект поправок в действующее законодательство был внесен еще в 2019 году и успел пройти лишь первое чтение. 20 июля комитет Госдумы по госстроительству одобрил увеличение штрафа за неявку в военкомат. Изначально предполагалось, что нижняя планка штрафа составит 40 тысяч рублей, а верхняя — 50 тысяч рублей.

Также комитет Госдумы поддержал поправку о повышении призывного возраста до 30 лет. Как сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года и заработают весной 2024 года.