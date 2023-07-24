В Европарламенте потребовали защитить российских уклонистов

Ряд депутатов Европарламента потребовал большей защиты для российских уклонистов

Ряд депутатов Европарламента потребовал большей защиты для российских уклонистов. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом).

Политики обратились к парламенту с письмом, где призвали государства — члены сообщества активнее защищать и предоставлять убежище уклонистам от военной службы из России. Открытое письмо направлено главе Евросовета Шарлю Мишелю, председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Ранее французский суд по вопросам права на убежище дал уклонистам от службы в Российской армии право на получение статуса беженца во Франции. Тем временем с 11 июля в России начал действовать порядок ограничения водительских прав для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки.