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13:58, 24 июля 2023Мир

В Европарламенте потребовали защитить российских уклонистов

Ряд депутатов Европарламента потребовал большей защиты для российских уклонистов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ряд депутатов Европарламента потребовал большей защиты для российских уклонистов. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом).

Политики обратились к парламенту с письмом, где призвали государства — члены сообщества активнее защищать и предоставлять убежище уклонистам от военной службы из России. Открытое письмо направлено главе Евросовета Шарлю Мишелю, председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Ранее французский суд по вопросам права на убежище дал уклонистам от службы в Российской армии право на получение статуса беженца во Франции. Тем временем с 11 июля в России начал действовать порядок ограничения водительских прав для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки.

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    Виктория Кондратьева
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